В Челябинске директора лицея оштрафовали после поножовщины среди учеников

Директор и два педагога челябинского лицея привлечены к ответственности после того, как шестиклассница ранила ножом одноклассника. По итогам прокурорской проверки руководитель образовательного учреждения оштрафован на 10 тыс. руб. по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Инцидент в лицее в Курчатовском районе Челябинска произошел в январе этого года. Установлено, что 12-летний ученик во время урока в классе получил удар ножом в бедро от одноклассницы. В это время учитель находилась в непосредственной близости от детей, но не обратила внимания на произошедшее. После урока на перемене другой педагог, узнав о случившемся, визуально осмотрел рану мальчика, но скорую медицинскую помощь и сотрудников полиции не вызвал.

«Причиненный вред здоровью малолетнего в учреждении свидетельствует об отсутствии постоянного контроля за детьми со стороны педагогических работников образовательной организации, о ненадлежащем осуществлении обязанностей по присмотру и уходу за учащимися»,— подчеркивают в прокуратуре региона.

По результатам проверки прокуратура внесла директору лицея представление. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Мировой судья по постановлению надзорного ведомства оштрафовал руководителя.