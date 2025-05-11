Ставропольское УФАС выявило непрозрачную реализацию госимущества

Ставропольское УФАС выявило непрозрачный механизм отклонения заявок при реализации государственного имущества, что привело к срыву одних торгов и минимальному повышению цены на других. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При рассмотрении жалоб выяснилось, что организатор торгов отклонял заявки участников без указания конкретных причин, ограничиваясь абстрактными формулировками о несоответствии документации. В одном случае были отклонены 11 из 13 заявок, что привело к незначительному росту цены, в другом — отклонены все поданные заявки, из-за чего торги не состоялись.

Арбитражный суд Ставропольского края подтвердил факт нарушений, указав, что организатор торгов обязан детально пояснять причины отклонения заявок. Суд подчеркнул, что непрозрачность процедуры создает угрозу ограничения конкуренции и дискриминации участников.

«Данные решения — важный шаг в защите прав участников торгов и обеспечении честной конкуренции. Отказ в допуске без четких оснований подрывает доверие к процедурам и может привести к злоупотреблениям»,— заявил заместитель руководителя Ставропольского УФАС Дмитрий Сапунов.

Тат Гаспарян