В Угличе продают купеческую усадьбу Зиминых

На продажу выставлен единый недвижимый комплекс, расположенный в историческом центре Углича Ярославской области. В него входят два объекта культурного наследия — Дом Зиминых и флигель, сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская пл., 3, 4

Фото: Дом. РФ Советская пл., 3, 4

Фото: Дом. РФ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что этот комплекс вошел в список 24 объектов культурного наследия, владельцы которых смогут получить кредит под 7% годовых с условием восстановления объекта не более чем за 8,5 лет.

Комплекс в Угличе находятся в неудовлетворительном состоянии, общая стоимость его определена в 12,5 млн руб. Одновременно с покупкой здания новый собственник получит в аренду на 7 лет находящиеся в федеральной собственности земельные участки общей площадью 3,3 тыс. кв.м. Торги пройдут 20 июня.

Ранее «Ъ-Ярославль» о втором ярославском объекте, вошедшем в пилотную программу восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования. Речь идет о флигеле усадьбы Полушкина в центре Ярославля.

Алла Чижова