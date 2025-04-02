В Ярославле выставили на продажу флигель усадьбы Полушкина

На продажу выставлен флигель, входящий в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Полушкина». Он расположен по адресу улица Советская, 3а в Ярославле. Торги объявлены на сайте «ДОМ.РФ».

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Объект, находящийся в федеральной собственности, оценили в 12,7 млн руб. Общая площадь здания составляет 603 кв.м. Сам объект не используется и находится в неудовлетворительном состоянии: у него отсутствует крыша, предполагаются существенные деформации фундаментов. В документах к торгам отмечается, что лот участвует в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования.

Вместе со зданием новый владелец получит землю под объектом в аренду за 57 тыс. руб. в год. Заявки на торги начали принимать 1 апреля, прием завершится 12 мая. Нового владельца для объекта планируют выбрать 16 мая.

Двухэтажное кирпичное здание, построено в 1896 году как одноэтажный хозяйственный флигель с каретником, над которым располагалась антресоль. Позднее здание было надстроено 2-м этажом, в советское время приспособлено под жилье. Флигель прилегает к зданию Присутственных мест на Советской площади.

Алла Чижова