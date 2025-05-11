Кремль назвал проявлением терроризма заявления Зеленского перед Днем Победы

Президент Украины Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления перед 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, эти высказывания можно расценивать как проявление государственного терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Представитель Кремля привел в пример слова украинского президента о том, что он не может гарантировать безопасность гостей в Москве во время празднования Дня Победы. Владимир Зеленский также утверждал, что Россия сама устроит провокацию. По оценкам Дмитрия Пескова, эти заявления граничат с безумием.

Украинские власти подкрепили эти слова атакой с применением беспилотников на Москву перед 9 мая. Господин Песков считает эти удары попыткой срыва праздника. «Слава богу, наши пэвэошники наладили работу и работают очень эффективно»,— сказал пресс-секретарь журналисту Павлу Зарубину.

7 мая Минобороны сообщало об отражении самой массированной атаки БПЛА со стороны Украины на Россию. Тогда средства ПВО перехватили 524 украинских беспилотника.