Аллергия затягивает срок

На следующей неделе в Москву могут вернуться пыльцевые облака. Береза к середине мая отцветет, но новую пыльцу может принести ветер из других регионов, следует из данных сервиса «Яндекс Погода». Аллергологи также предупреждали, что в начале месяца ее концентрация в столице превысила норму в 1000 раз. Врачи, с которыми побеседовал “Ъ FM”, подтверждают, что обращений в этом сезоне больше, а симптомы у пациентов выражены сильнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Тем временем цены на антигистаминные в России выросли на 12%, подсчитали аналитики «Контур.Маркета». При этом, как писал “Ъ”, в первом квартале года было продано несколько меньше упаковок препаратов, чем в январе-марте 2024-го: 20 млн вместо 20,5 млн. Сезонный спрос на лекарства и сейчас нельзя назвать ажиотажным, рассказала директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова: «Все, скажем, как обычно. Но таблетки, аптека — это, конечно, не первое, что надо делать, сначала нужно идти к врачу. У нас несколько групп препаратов и нового, и предыдущего поколений. Они имеют немножечко разные назначения и действие. Я могу сказать, что даже было продано меньше упаковок, чем в прошлом году. Что касается апреля-мая, то мы эти данные получим чуть позже. Вместе с тем многие перешли на терапию, которую проводят врачи, и начинают готовиться к сезону цветения заранее, осенью. У нас сейчас многие пациенты переходят на большую упаковку. То есть если раньше они брали 10 таблеток, то сейчас покупают, грубо говоря, 30, и таким образом, количество упаковок мы видим меньшее, хотя в деньгах, безусловно, рост есть».

Врачи фиксируют, что, кроме таблеток, пациенты ищут альтернативные методы лечения аллергии — от приема местных гормональных препаратов до покупок в дом увлажнителей воздуха. Как справиться с симптомами? Врач-аллерголог Владимир Болибок считает, что эффективнее всего не взаимодействовать с источником аллергии:

«В этом году концентрация пыльцы березы доходит до чрезвычайных или экстремальных значений. Сопровождается это все достаточно сильными ветрами.

Поэтому количество пациентов, которые нуждаются в помощи, значительно увеличилось. Пыльца березы достаточно легкая. Бывает, что ее переносит на огромные расстояния: и 800 км, и 1 тыс., поэтому вполне ожидаемо, что при перемене ветра уже эти частицы будут не местного происхождения, а станут доноситься из районов, где цветение только начинается. Самый простой способ избежать симптомов — это прекратить контакт с пыльцой. И для этого есть средства индивидуальной защиты: маски, очки. Мы пациентам про это говорим на приемах, но все почему-то стесняются их носить. Хотя в пандемию COVID-19, когда все были обязаны пользоваться масками, количество обращений по поводу симптомов аллергии на пыльцу было гораздо меньше.

Прежде всего, конечно, эта ситуация опасна для людей, у которых развиваются приступы аллергической бронхиальной астмы. У меня были очень тяжелые пациенты, потому что у нас тогда было очень мало препаратов, которые бы позволяли контролировать это состояние. Сейчас стало получше, но тем не менее это группа риска, которая требует порой и госпитализации».

Аналитики DSM Group отмечают, что сезон продаж антигистаминных в этом году мог сместиться на начало мая. По их словам, это связано в первую очередь с нестабильными погодными условиями. Предсказать их заранее нельзя, пояснила кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина: «Может возникнуть такое осложнение, как перекрестная пищевая аллергия. Пыльца растений и плоды содержат по структуре похожие аминокислоты. Например, при аллергии на пыльцу березы это практически все косточковые фрукты. Аллергические заболевания лечатся с помощью современных технологий. Врач подберет наиболее адекватное лечение. Это или аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), или метод аутолимфоцитотерапии. Количество обращений за помощью, продолжительность обострения зависят от природных условий. Этот год как раз характерен тем, что в воздухе была достаточно высокая концентрация пыльцы березы, до 1,5 тыс. единиц на кубический метр».

По данным DSM Group, в топе продаж среди антигистаминных — «Тералиджен», «Супрастин» и «Цетрин». Самый популярный «Тералиджен» — это нейролептик, его назначают при невротических и тревожных расстройствах, но он используется и как противоаллергическое средство. Аналитики оговариваются, что его большая доля продаж может быть связана с широким списком показаний к применению.

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Александра Абанькова