Подводную лодку «Краснодар» перехватили при входе в пролив Ла-Манш

В Лондоне сообщили о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» около Франции при входе в пролив Ла-Манш. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Королевского флота Великобритании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подлодка «Краснодар» направлялась в Россию, но была перехвачена у побережья Франции патрульным судном HMS Tyne. Также подлодку с российскими моряками отслеживал вертолет Wildcat 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота.

Сообщение флота Британии о перехвате российской подлодки было опровергнуто генштабом военно-морского флота (ВМФ) России. Как уточнил «Ъ», подлодка «Краснодар» выполнила задачи в Средиземном море и планово возвращалась к своему месту базирования.

Алена Воробьева