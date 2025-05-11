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Подводную лодку «Краснодар» перехватили при входе в пролив Ла-Манш

В Лондоне сообщили о перехвате российской подводной лодки «Краснодар» около Франции при входе в пролив Ла-Манш. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Королевского флота Великобритании.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Подлодка «Краснодар» направлялась в Россию, но была перехвачена у побережья Франции патрульным судном HMS Tyne. Также подлодку с российскими моряками отслеживал вертолет Wildcat 815-й морской авиационной эскадрильи Королевского флота.

Сообщение флота Британии о перехвате российской подлодки было опровергнуто генштабом военно-морского флота (ВМФ) России. Как уточнил «Ъ», подлодка «Краснодар» выполнила задачи в Средиземном море и планово возвращалась к своему месту базирования.

Алена Воробьева

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