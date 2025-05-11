На Дону 12 мая похолодает до -2 градусов

В некоторых районах Дона в понедельник, 12 мая ожидаются заморозки. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на данные Росгидромета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным синоптиков, заморозки ожидаются во второй половине ночи и утром 12 мая. Температура в воздухе и на поверхности почвы составит -1...-2 градусов.

Осадков в этот день не предвидится. Днем воздух прогреется до +18… +20 градусов. Скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.

Мария Хоперская