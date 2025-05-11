Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 ускоряет взлом паролей вдвое

Компания Hive Systems в свежем докладе «Таблица паролей» проверила кластер из 12 видеокарт GeForce RTX 5090 на функцию расшифровки паролей. Подбор восьмизначного цифрового пароля занял 15 минут, строчными буквами — три недели, при сочетании цифр и букв — 62 года, а с учетом спецсимволов — 164 года.

По сравнению с RTX 4090 новая RTX 5090 демонстрирует средний прирост производительности в 33%, однако при подборе сложных паролей (цифры, буквы разного регистра и спецсимволы) скорость взлома удваивается: вместо 2 тыс. лет требуется около 1 тыс.

Авторы доклада отмечают: реальная угроза возможна лишь при наличии у преступников базы хешированных паролей, однако привычные для пользователей комбинации 1234 и qwerty будут взломаны за считаные секунды. Только длинные и сложные комбинации обеспечат надежную защиту.

Евгений Федуненко