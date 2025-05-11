В Татарстане задержали полицейского за получение взятки от транспортной компании

В Нурлатском районе Татарстана полицейскому предъявлено обвинение в получении взятки от транспортной компании, перевозящей нефть. Информация об этом опубликована в Telegram-канале СУ СК по республике.

По версии следствия, старший инспектор дорожной безопасности требовал от транспортной компании ежемесячно выплачивать ему 50 тыс. руб. за беспрепятственный проезд и техосмотр их автомобилей.

Полицейский был задержан после получения взятки. По ходатайству следователя суд принял решение заключить его под стражу. Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Влас Северин