В Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение

В Оренбургской области ожидаются серьезные неблагоприятные погодные явления. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ближайшие сутки, 12 мая, местами преимущественно в центральных и восточных районах области ожидаются гроза, усиление ветра порывами 15-20 м/с, возможен град, ночью сильный дождь.

Гроза, днем в отдельных преимущественно северных районах, сильный дождь, местами усиление ветра с порывам 15-20 м/с объявлялись синоптиками и сегодня, 11 мая.

Алексей Алексеев