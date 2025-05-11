В Оренбургской области объявлено штормовое предупреждение
В Оренбургской области ожидаются серьезные неблагоприятные погодные явления. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ближайшие сутки, 12 мая, местами преимущественно в центральных и восточных районах области ожидаются гроза, усиление ветра порывами 15-20 м/с, возможен град, ночью сильный дождь.
Гроза, днем в отдельных преимущественно северных районах, сильный дождь, местами усиление ветра с порывам 15-20 м/с объявлялись синоптиками и сегодня, 11 мая.