Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе
62-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана
Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Пожар произошел ночью в селе Ачи по улице Болодурина. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение одноэтажного жилого дома и прилегающих хозяйственных построек. В ходе разбора завалов было найдено тело 62-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, возможно, обогревателя.