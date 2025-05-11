62-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел ночью в селе Ачи по улице Болодурина. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение одноэтажного жилого дома и прилегающих хозяйственных построек. В ходе разбора завалов было найдено тело 62-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, возможно, обогревателя.

Влас Северин