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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе

62-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС по республике.

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Нижнекамском районе Татарстана

Фото: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Пожар произошел ночью в селе Ачи по улице Болодурина. Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение одноэтажного жилого дома и прилегающих хозяйственных построек. В ходе разбора завалов было найдено тело 62-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования, возможно, обогревателя.

Влас Северин

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