Для школ Прикамья закупят манекены с имитаторами ранений

ГАУДПО «Институт развития образования Пермского края» объявило электронный аукцион на поставку тренажеров-манекенов для оказания первой помощи с имитаторами ранений для общеобразовательных организаций. Закупка проводится в рамках реализации программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» в рамках мероприятия федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Как указано в техническом задании, подрядчик должен поставить 141 тренажер-манекен взрослого человека для оказания первой помощи (сердечно-легочная реанимация) и 141 имитатор ранений и поражений. Тренажер-манекен представляет собой имитацию полноростового взрослого пострадавшего, позволяющую обучаться выполнению непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции легких, наложения повязок и шин и т.п. Имитатор ранений и поражений представляет собой комплект съемных травм для установки на манекены.

Срок поставки товара — не позднее 1 августа 2025 года. Максимальная цена контракта определена в 15,3 млн руб. Итоги аукциона подведут 30 мая 2025 года.