Аренда жилья в Сочи за сутки стоит дороже других курортов Краснодарского края

Аренда жилья в Сочи посуточно во второй половине мая станет одной из самых дорогих на Кубани. Об этом сообщает «Ъ-Черноморье» со ссылкой на ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру», аренда жилья в Сочи во второй половине мая в среднем составит 4,8 тыс. руб. Дешевле забронировать жилье в Геленджике и Лазаревском — 4,2 тыс. руб. и 3,3 тыс. руб. в среднем за сутки соответственно.

Посуточная аренда жилья на курортах Краснодарского края за год подорожала на 13%. Дешевле всего во второй половине мая стоит аренда в Ейске — в среднем 2,8 тыс. руб. в сутки. По прогнозам аналитиков, в июне 2025 года цены на посуточную аренду жилья вырастут на 40%.

Алена Воробьева