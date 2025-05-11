Жилье в Севастополе и Ейске дешевле других курортов Крыма и Краснодарского края

Аренда жилья в Севастополе и Ейске посуточно во второй половине мая дешевле других курортов Крыма и Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Посуточная аренда жилья на курортах Крыма и Кубани за год подорожала на 13%. Дешевле всего во второй половине мая стоит аренда в Ейске — в среднем 2,8 тыс. руб. в сутки. Чуть дороже жилье в Севастополе — более 2,8 тыс. руб. в сутки. На третьем месте бюджетной посуточной аренды Новороссийск — в городе-герое стоимость аренды жилья в сутки составляет 3 тыс. руб.

Аренда жилья в Лазаревском обойдется в среднем в 3,3 тыс. руб. за сутки, в Ялте — 3,7 тыс. руб., в Геленджике — 4,2 тыс. руб. Дороже всего жилье за сутки стоит в Сочи — 4,8 тыс. руб.

Средняя стоимость аренды жилья на курортах Кубани и Крыма во второй половине мая 2025 года составляет 4,1 тыс. руб. за сутки. В среднем туристы бронируют жилье на пять суток и тратят на аренду 20,7 тыс. руб. По прогнозам аналитиков, цены в июне на посуточную аренду жилья вырастут на 40%.

Алена Воробьева