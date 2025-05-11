Зарубежные СМИ: Что значит инициатива Владимира Путина о переговорах в Стамбуле?

Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры и заявил, что Россия готова возобновить стамбульские переговоры с Киевом. В марте 2022-го делегации уже обсуждали там мирное урегулирование конфликта, но встреча не увенчалась успехом. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск посетили Киев и по итогам встречи призвали Россию к 30-дневному прекращению огня, пригрозив увеличить поддержку Украины и ввести больше санкций, если Москва не согласится. Как оценивают заявления Владимира Путина в странах Запада? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной спустя несколько часов после того, как Зеленский и главы европейских стран призвали Москву присоединиться к 30-дневному перемирию, отмечает Bloomberg. На встрече в Киеве 10 мая политики также пригрозили увеличить поддержку союзника и ввести больше санкций, если Москва не согласится на прекращение огня. По их словам, Дональд Трамп якобы предварительно одобрил их ультиматум. В пакет новых американских санкций могут быть включены и 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают российские нефть и газ, сообщают источники агентства. Ограничения потенциально затронут и финансовый сектор.

Как сообщает телеканал CNN, Кремль в принципе поддерживает идею 30-дневного прекращения огня, но напоминает о наличии «нюансов». Среди таковых могут быть вопрос расширения НАТО на восток и продолжение поставок военной помощи украинским вооруженным силам. Вероятно, Россия желает обсудить именно эти темы на встрече в Стамбуле. При этом Москва и Киев не вели прямых переговоров с марта 2022 года, напоминает CNN.

Инициатива Путина о встрече в Стамбуле прежде всего означает то, что Кремль твердо отстаивает свои условия прекращения конфликта. По данным Reuters, речь в первую очередь идет о признании контроля России над примерно одной пятой территории Украины. Также требования подразумевают нейтральный статус для Киева. В этом плане усилия Москвы за последний год явно дали результат. И это несмотря на постоянное давление со стороны США и Евросоюза, отмечает агентство.

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