Четырех пострадавших в дорожной аварии в Сарапуле увезли в больницу

Четыре человека пострадали при столкновении автомобилей Datsun on-DO и Lada Largus в Сарапуле вечером 10 мая, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекция.

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Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрестке по ул. Оранжерейной около 21:20. Datsun управлял 22-летний водитель. Ранее он привлекался к ответственности за превышение скорости 60 раз. В момент аварии Datsun двигался со скоростью около 120 км/ч.

Lada управлял 69-летний водитель. В результате ДТП травмы получили оба шофера и их пассажиры: 18-летняя девушка и 57-летняя женщина, находившиеся в Datsun и Lada соответственно. Всех четверых доставили в больницу.

По факту дорожной аварии проводится расследование, устанавливаются обстоятельства ДТП.