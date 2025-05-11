Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске 800 человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

Авария на водопроводе оставила без подачи воды жителей улицы Вербовая. Об этом сообщает Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с аварийно-восстановительными работами по устранению утечки на водопроводе Ду-300 мм на улице Пионерская в Новороссийске выполнено технологическое отключение подачи воды. Ограничение затронуло жителей улицы Вербовая, дома №№3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21.

Аварийные работы будут вестись ориентировочно до 17:00. Для жителей по их заявкам организуют подвоз воды автоцистернами. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется.

Также в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции в станице Троицкой, жителям Новороссийска с 13 по 15 мая ограничат подачу воды. Возобновить подачу водоснабжения в обычном режиме планируют с 16 мая.

Алена Воробьева

Новости компаний Все