Жителям Новороссийска с 13 по 15 мая ограничат подачу воды

В Новороссийске, в связи с проведением ремонтных работ на насосной станции в станице Троицкой, будет ограничена подача водоснабжения. Воду с 13 по 15 мая будут подавать по графику, сообщает МУП «Водоканал города Новороссийска».

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Диспетчер Троицкого группового водопровода уведомил об этом городской водоканал заранее, говорится в сообщении. В вышеуказанные дни воду в городе будут подавать только утром — с 6:00 до 9:00 и вечером — с 18:00 до 21:00.

В период отключения воду по заявкам жителей будут подвозить автоцистернами. Возобновить подачу водоснабжения в обычном режиме планируют с 16 мая. Аварийных ситуаций при этом не прогнозируется.

Андрей Николаев