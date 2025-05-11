Макрон счел недостаточным шагом предложение Путина о переговорах с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной переговоры в Стамбуле. Господин Макрон назвал это первым, но недостаточным шагом в урегулировании конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

«Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры»,— сказал французский президент (цитата по AFP). По его словам, предложение неприемлемо для Украины, так как она не может вести дискуссии во время боевых действий. Господин Макрон утверждает, что Москва пытается выиграть время. Он также выразил сомнения, что украинские власти согласятся на предложение, из-за сложности прерванных в 2022 году переговоров.

«Мы должны твердо стоять на своем с американцами и заявить, что прекращение огня должно быть безусловным, и тогда мы сможем обсудить остальное»,— добавил Эмманюэль Макрон.

Президент России Владимир Путин предложил Украине провести переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле. Глава государства допустил, что в ходе переговоров можно достичь прекращения огня. Россия ждет реакции украинских властей на предложение Владимира Путина, говорил помощник президента Юрий Ушаков.