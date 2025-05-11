Колодец, в который упал мальчик в Самаре, продолжает оставаться открытым

По поручению исполняющего обязанности руководителя С СУ СКР по Самарской области Александр Воеводина организована проверка по публикации в сети интернете о том, что 3-летний ребенок упал в открытый колодец на улице Хасановской. Ранее данной информацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин и затребовал у и. о. руководителя регионального управления ведомства доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно из последовавшего за этим сообщения регионального СУ СКР, ребенок смог зацепиться руками за раму люка, а его мама успела вовремя подбежать и вытащить мальчика. Сообщается, что после происшествия колодец остается открытым уже несколько дней, несмотря на обращение женщины в жилищно-коммунальные организации.

«За последние несколько дней это уже не первый подобный случай. Для полного и всестороннего выяснения обстоятельств, изложенных в сообщении, следственными органами организовано проведение доследственной проверки. С учетом полученных данных будет принято процессуальное решение»,— заявили в региональном СУ СКР.

Алексей Алексеев