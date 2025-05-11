«Секретный рецепт» ДНЯО

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Орлов

Фото: из личного архива Владимира Орлова Владимир Орлов

Фото: из личного архива Владимира Орлова

Молоток председателя, опытного ланкийского дипломата Джаянты Дханапалы ударил о трибуну: «Итак, решено». Будто вчера, помню этот исторический момент, хотя дело было три десятилетия назад. А именно 11 мая 1995 года.

В зале Генеральной ассамблеи ООН яблоку было негде упасть: на карту было поставлено будущее краеугольного камня всей архитектуры международной безопасности — Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Решения ожидала 171 делегация государств-участников (всего на тот момент их было 179). Сам договор был составлен его отцами-основателями в 1968 году таким образом, что допускал три сценария: продление на определенный срок; продление на сменяющие друг друга сроки, в перерыве между которыми потребовалось бы принимать решения о его дальнейшей судьбе; бессрочное продление.

После четырех недель напряженных баталий и напряженной работы в кулуарах, несмотря на изначальную оппозицию или скептицизм немалого числа государств, удалось вырулить на решение продлить ДНЯО бессрочно, при условии принятия ряда сопутствующих документов, которые умасливали скептиков. Среди них отмечу резолюцию по Ближнему Востоку, которая призвала все государства региона (включая Израиль, хотя в тексте он назван не был) присоединиться к ДНЯО. Главным достижением стало то, что «пакет» был принят без голосования, практически консенсусом.

Бессрочное продление ДНЯО 30 лет назад стало впечатляющей победой всех тех, кто работал во благо упрочения международной безопасности.

Обзорный процесс ДНЯО с тех пор не прекращался, однако его участники — а теперь это все государства мира (за вычетом всего четырех) — могут не отвлекаться на схоластические дискуссии о «судьбе договора», а сосредоточиться на практических деталях, чтобы сделать его более эффективным. Далеко не всегда это получается. Но то, что ДНЯО по-прежнему востребован по всем мире и останется таковым на десятилетия, факт непреложный.

Бессрочное продление ДНЯО стало победой и для России — государства—депозитария ДНЯО, самим текстом договора наделенного исключительными правами ядерной державы, которые, помимо нее, есть еще только у четырех стран.

Да и расползание ядерного оружия по периметру наших границ, будь то Ближний Восток, или Восток Дальний, или Украина, нашим интересам противоречит. Вспоминаю, что Россия в тот год не поскупилась на дипломатическую мощь, направив в Нью-Йорк «звездную делегацию»: Сергей Кисляк, генералы Геннадий Евстафьев и Евгений Маслин... «Для успешного исхода конференции роль российской делегации оказалась чрезвычайно полезной»,— делился со мной Джаянта Дханапала.

Однако многосторонняя дипломатия, если она нацелена на результат, не играется в одиночку. Только в пас. И руководство российской делегации наверняка вспомнит детали нашего беспрецедентного сотрудничества с американцами, чтобы выйти на бессрочное продление: и накануне конференции, и в ее ходе, и даже в те часы, которые предшествовали «победному» удару председательского молоточка и когда все могло сорваться из-за подножки со стороны одного из весомых государств. Обе делегации выложились по полной, чтобы получить «вечный ДНЯО». Почему? Потому что здесь российские и американские интересы совпадали. Но дипломатия забуксовала бы, если бы не было политической воли с самого верха. Только тогда, когда решения принимают совместно Кремль и Белый дом, дипломатам удается раскрыть свои таланты и добиться осязаемого результата. В этом – «секретный рецепт» прочного цемента ДНЯО.

Владимир Орлов, директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД России