В многоэтажке на Погодина в Ростове из-за ливня с градом рухнул потолок

В Ростове-на-Дону ливень с градом стал причиной обрушения потолка в многоэтажном доме на улице Погодина, 17/16. Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 мая, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ростова-на-Дону Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Представители городского департамента ЖКХ установили, что потолок обвалился после намокания штукатурного слоя и перекрытий.

Из сообщения следует, что с 12 мая собственница помещения переедет в квартиру маневренного фонда.

Мария Хоперская