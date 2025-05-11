В многоэтажке на Погодина в Ростове из-за ливня с градом рухнул потолок
В Ростове-на-Дону ливень с градом стал причиной обрушения потолка в многоэтажном доме на улице Погодина, 17/16. Происшествие случилось в ночь с 9 на 10 мая, сообщает администрация города.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Представители городского департамента ЖКХ установили, что потолок обвалился после намокания штукатурного слоя и перекрытий.
Из сообщения следует, что с 12 мая собственница помещения переедет в квартиру маневренного фонда.