Жителей Сочи предупредили о возможном повышении уровня рек из-за ливней

В Сочи из-за непогоды возможно повышение уровня рек. Дожди будут идти еще полтора суток, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Продолжительные ливни на территории Сочи и ФТ Сириус будут идти еще как минимум полтора суток. Об этом сообщается в прогнозах синоптиков на 11 и 12 мая. Уточняется, в горах наблюдается снеготаяние, что в совокупности с обильными осадками в виде дождя может вызвать повышение уровня воды на реках и малых водотоках Краснополянского округа, местами с достижением неблагоприятных отметок»,— говорится в сообщении.

Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и походов в горы. Также в целях безопасности жителей Сочи и туристов предупредили о том, что нельзя оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Алена Воробьева