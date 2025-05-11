«Майская прогулка» пройдет в Екатеринбурге 18 мая

В Екатеринбурге 18 мая состоится 42-я «Майская прогулка», сообщили в правительстве Свердловской области. На мероприятие уже зарегистрировалось более 20 организованных групп участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Свердловской области Фото: правительство Свердловской области

«В этом году “Майская прогулка” состоится в уральской столице уже в 42-й раз. Ежегодно количество участников мероприятия растет пропорционально количеству занимающихся спортом в регионе»,— отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Жители и гости города смогут выбрать один из четырех маршрутов:

«Городская дистанция» (14 км): тротуары улиц через парк Блюхера — Харитоновский парк — набережная Исети — парк им. Павлика Морозова —Метеогорка;

«Шарташская кругосветка» (17 км): по лесным тропам вдоль южного и восточного берега озера Шарташ;

«В Новокольцовский» (33 км): районы Синие Камни — Компрессорный — новый кампус УрФУ в Новокольцовском — Птицефабрика — Метеогорка;

«Классика» (50 км): начало как у «Шарташской кругосветки» — после КП2 через Жулановский пруд — технопарк «Университетский» — Сарапульский кордон — далее соединится с маршрутом «В Новокольцовский».

Старт и финиш будут организованы на стадионе Уральского федерального университета (УрФУ). Выйти на маршрут можно будет с 7:00 до 13:00, завершить прогулку — до 21:00. На мероприятии запланированы сдача норматива ГТО по туризму и посадка леса.

Впервые «Майская прогулка» была проведена 20 мая 1984 года и с тех пор проводится ежегодно в третье воскресение мая. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 13 тыс. человек. Особый интерес у участников акции вызвал новый маршрут в район Новокольцовский.

Полина Щуцкая