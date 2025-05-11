В Новороссийске «Черноморец» сыграл вничью с калининградской «Балтикой»

Футбольный клуб «Черноморец» сыграл в Новороссийске с командой из Калининграда «Балтика» на стадионе «Центральный». Матч завершился со счетом 0:0, сообщил в своем Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«С большим удовольствием вместе с основателем и председателем Совета директоров Группы компаний "Дело" Сергеем Шишкаревым болели, поддерживали и переживали за наш клуб. Город-герой объединился вокруг нашей команды — многочисленных болельщиков не испугала непогода. Новороссийцы болели целыми семьями — от мала до велика»,— подчеркнул господин Кравченко.

По его словам, нулевая ничья с лидером турнирной таблицы стала исходом противостояния черноморцев и балтийцев. На стадионе посмотреть матч собралось 7,7 тыс. зрителей.

Следующая игра команды «Черноморец» состоится 19 мая в 18:00. Новороссийские футболисты встретятся с игроками ФК «Нефтехимик» из Нижнекамска. Команды встрется в Новороссийске на стадионе «Центральный».

Алена Воробьева