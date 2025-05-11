The Sunday Times: британскую внешнюю разведку MI6 впервые возглавит женщина

Руководство британской внешней разведки MI6 выбирает новую главу спецслужбы среди трех женских кандидатур. Женщина впервые станет главой MI6, сообщает The Sunday Times.

Собеседования с кандидатами на должность состоялись на прошлой неделе. Одна из претендентов — постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд. Ранее она была послом Британии в КНР. Ее кандидатуру критикуют за слишком благосклонное отношение к Китаю, пишет газета. Кроме того, госпожа Вудворд, как предполагается, не имеет опыта в разведке.

Два других кандидата — офицеры MI6. Издание не называет их имен. Действующий глава спецслужбы Ричард Мур, который занимает пост последние пять лет, уйдет в отставку осенью.