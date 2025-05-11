Землетрясение магнитудой 2,6 зафиксировано в Предгорном округе

Жители станицы Ессентукской Ставропольского края около 20:00 мск 10 мая ощутили подземные толчки магнитудой 2,6 балла. Эту информацию официально подтвердил позже глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный аккаунт администрации Предгорного МО Фото: Официальный аккаунт администрации Предгорного МО

«Землетрясение было. Теперь официально»,— резюмировал глава округа в 20:50.

По данным дежурного Центра управления в кризисных ситуациях Ставропольского края, метеостанция Российской академии наук в Республике Северная Осетия-Алания зафиксировала землетрясение в районе поселка Санамер Предгорного муниципального округа. Толчки произошли на глубине 10 километров.

Тат Гаспарян