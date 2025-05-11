Глава СКР потребовал передать в суд дело о недостроенных домах под Челябинском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обнаружил волокиту в уголовном деле о мошенничестве при строительстве коттеджного поселка под Челябинском. Глава ведомства потребовал от руководителя регионального управления СК Алексея Колбасина ускорить расследование и в кратчайший срок направить материалы в суд, сообщает Информационный центр СКР.

В прошлом году к главе СКР обратилась жительница Челябинской области. Она рассказала, что в 2023-2024 годах около 130 человек заключили с застройщиками договоры на строительство частных жилых домов в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Сосновского района. Люди полностью оплатили услуги, но до настоящего времени завершено строительство только двух демонстрационных домов. Сроки окончания работ постоянно переносятся. Многочисленные обращения пострадавших результатов не принесли.

В декабре прошлого года Александр Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. СУ СК России по Челябинской области проводило проверку по ст. 159 УК РФ (мошенничество), по результатам которой возбудило уголовное дело.

Сейчас председатель Следственного комитета РФ поручил Алексею Колбасину доложить о причинах допущенной по делу волокит, а также принять меры к завершению расследования в кратчайшие сроки с направлением материалов в суд для рассмотрения. Исполнение поручений контролирует центральный аппарат ведомства.