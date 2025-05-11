Власти Перми через суд требуют снести ночной клуб в Индустриальном районе

Администрация Индустриального района обратилась в Арбитражный суд Пермского края к индивидуальному предпринимателю Николаю Шардакову. Согласно картотеке суда, мэрия требует признать двухэтажное здание площадью 302,5 кв. м на ул. Стахановская, 44, самовольной постройкой и демонтировать его. Согласно «Яндекс Картам», по указанному адресу располагается ночной бар-клуб «Ударник» и пекарня. Здание находится на пересечении улиц Стахановской и Танкистов.

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Одновременно с исковым заявлением мэрия заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер, согласно которому просит запретить краевому Управлению Федеральной службы кадастра и картографии производить регистрацию сделок, раздел и преобразование в отношении спорного здания. Суд определил принять указанные меры.

По данным Rusprofile, ИП Николай Шардаков ведет предпринимательскую деятельность в Перми с 2021 года. Занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, производством хлеба и мучных изделий, розничной торговлей продуктами, а также ведет деятельность ресторанов.