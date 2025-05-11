У южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Тихом Океане на юге от Курильских островов. Его ощутили на острове Итуруп. Об этом сообщила начальница местной сейсмической станции Елена Семенова.

«Эпицентр располагался в 114 километрах юго-восточнее острова Итуруп, очаг подземных толчков находился на глубине 34 километров»,— рассказала «РИА Новости» госпожа Семенова. Это произошло в 11:36 по местному времени (3:36 мск). Тревога цунами не объявлялась, добавила она.