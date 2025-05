Приручение слона

Канадская группа Arcade Fire выпустила седьмой студийный альбом «Pink Elephant», в который вошла как старая, ранее не издававшаяся музыка, так и песни, написанные после обвинений в домогательствах в адрес лидера группы Уина Батлера. Альбом послушал Игорь Гаврилов.

«Pink Elephant» — первый альбом Arcade Fire, записанный после того, как группу покинул один из ее основателей Уилл Батлер — поклонник Даниила Хармса и самобытный мультиинструменталист, который когда-то говорил в интервью “Ъ”, что ему свойствен «более дикий и абсурдистский взгляд на вещи», нежели остальной группе. Уилл Батлер был «душой хаоса»: бегал по сцене, кричал, менял инструменты на ходу, создавая хаотично-живое ядро шоу. Взаимодействие с братом Уином Батлером и другими участниками группы превращало ее концерты в почти ритуальное действо. Последний альбом с участием Уилла Батлера «We» вышел в мае 2022 года.

Летом того же года в прессе в адрес лидера Arcade Fire Уина Батлера были выдвинуты четыре обвинения в сексуальных домогательствах. Уин Батлер признал, что состоял с авторами обвинений в сексуальной связи, однако ни в одной из этих связей не было принуждения или домогательств. Жена Уина Батлера и его коллега по группе Реджин Шассань заявила, что на протяжении долгого времени он страдал от проблем с психикой, депрессивных расстройств и алкоголизма. Шассань дала понять, что любит мужа несмотря ни на что и уверена, что он не позволил бы себе действий в отношении человека против его воли. Никто из героев сенсационных публикаций в суд на Батлера не подавал.

Несмотря на это, тур в поддержку «We», как и будущее группы, оказался под вопросом. Соотечественница Arcade Fire Лесли Файст отказалась выступать на разогреве у группы во время ее гастролей. Несколько канадских радиостанций приостановили трансляцию песен Arcade Fire, а в соцсетях появились призывы бойкотировать европейские концерты группы. Фанаты же, скорее, поддержали Уина Батлера. Массовой сдачи билетов не наблюдалось.

Поселив в рок-н-ролл ощущение религиозного экстаза в 2000-е и переместив его в дискотеку в 2010-е, в новом десятилетии Arcade Fire словно уединились в исповедальне, и похоже, не в роли проповедников, а на месте исповедующихся. Это не только исповедь Уина Батлера, вернувшегося на большую сцену вместе с группой, но и исповедь поколения, которое не смогло спасти мир от нового витка насилия, не зря альбом начинается и заканчивается гулом, больше всего напоминающим сирену воздушной тревоги.

Перед тем как анонсировать выход альбома, Arcade Fire запустили приложение, в котором, словно в социальной сети, музыканты и их слушатели могут делиться эксклюзивным контентом. Это приложение называется «Circle Of Trust» — «Круг доверия». Музыканты были готовы признать свои грехи и выслушать признания фанатов. Символом доверия стал выпуск в этом приложении «Cars And Telephones» — ранее не издававшейся песни, которая была когда-то первой исполненной Уином Батлером для Реджин Шассань. Таким образом Батлер вышел на максимальный уровень откровенности и лишний раз признал свою вину перед женой.

Начальные треки альбома напоминают о монументальной красоте классики Arcade Fire. А «Circle Of Trust», в которой звучат голоса Уина Батлера и Реджин Шассань, оказывается первой из ряда песен, образующих минорно-исповедальное, но в то же время танцевальное ядро альбома. «Circle Of Trust» легко представить себе в исполнении какой-нибудь звезды итало-диско, вот только голоса супругов выворачивают этот нежный синтипоп наизнанку, и музыкальный «словарь» The Cure здесь важен не меньше, чем танцевальный бит.

Arcade Fire идеально сглаживают швы между камерным и стадионным, мастерски наводят мистический туман, и вот уже в «Alien Nation» чувствуется уверенная поступь Манчестера. После спейс-роковой интермедии «Beyond Salvation» Arcade Fire переключается в режим умиротворяющей поп-психоделии, чтобы в «I Love Her Shadow» уйти в хаус 1990-х. Привычные надмирные духовые и синтезаторы на протяжении всего альбома остаются где-то на заднем плане, однако в финальной песне «Stuck In My Head» Arcade Fire наконец-то врубают свое профетическое сияние в полную силу. В период альбома «Pink Elephant» Уин Батлер называет этот звук «кинематографичным мистическим панком».

Незадолго до Уина Батлера обвинения в сексуальных домогательствах были выдвинуты против Мэрилина Мэнсона, а кантри-певец Морган Уоллен попал под каток обвинений в расизме. Тогда казалось, что их карьеры растоптаны и Уина Батлера в контексте woke-повестки ждет та же участь. В 2024 году Мэрилин Мэнсон заключил контакт с новым рекорд-лейблом и выпустил один из лучших альбомов за всю свою карьеру (см. “Ъ” от 26 ноября 2024 года). Морган Уоллен привычно возглавляет чарты со своими новыми песнями. Каток «отмен», похоже, откатил назад, и от Arcade Fire, лишившихся одного из основателей группы, в новом альбоме требовалось просто не ударить в грязь лицом. Канадцы выложились по полной и выпустили диск невероятной красоты и цельности, сохранив в песнях щемящее чувство хрупкости мира и проявив свой недюжинный талант рок-сочинителей.

Игорь Гаврилов