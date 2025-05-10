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Коммерсантъ FM
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Хинштейн: в Курской области армия Украины атаковала памятник советским летчикам

В результате атаки беспилотника на поселок Коммунар Беловского района частично поврежден памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В своем Telegram-канале он указал на то, что памятник не является военной целью. Тем не менее, добавил политик, такие объекты регулярно попадают под удары. Он пообещал, что памятник обязательно восстановят.

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