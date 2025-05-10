Ярославцев предупредили о сильном ветре 11 мая

В Ярославской области 11 мая ожидается ветер с порывами 12-17 м/с. Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В период с 00:00 до 18:00 11 мая местами по Ярославской области ожидается усиление ветра западной четверти (северо-западный, западный, юго-западный) порывами 12-17 м/с»,— говорится в сообщении министерства.

Согласно прогнозу Ярославского гидрометцентра, днем в Ярославле будет облачно и +7 градусов. Ожидается дождь.

Алла Чижова