«Наша сила в единстве»: 95 лет футбольному клубу «Ростов»

Футбольный клуб «Ростов» отмечает 95-летие. Он был основан 10 мая 1930 года как команда строителей завода «Ростсельмаш».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Почти век красивой спортивной истории! Сегодня наша команда — в авангарде донского футбола. С вами, ребята, связаны гордость и радость болельщиков за уже завоеванные победы и вера в будущие спортивные триумфы»,— написал в своем телеграм-канале глава региона.

В 1950 году клуб впервые принял участие в первенстве СССР, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в первой лиге, следующий сезон начал в высшей лиге только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России является 2 место, занятое в чемпионате 2015-2016 гг. По состоянию на 5 мая 2025 года футбольный клуб «Ростов» провёл 27 матчей в рамках Премьер-лиги 2024-2025 гг.

Глава региона поздравил команду, спортсменов и тренеров всех поколений, а также болельщиков — с юбилеем, пожелал спортивной удачи и новых вершин.

Валентина Любашенко