В Казани состоится крупнейший российский форум мусульманского духовенства

В Казани пройдет XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» — это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Мероприятие пройдет с 16 по 18 мая. Ожидается, что участие в нем примет свыше тыс. участников из более чем 70 регионов страны.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать мероприятие на высоком уровне, обеспечив комфорт и безопасность для всех гостей.

С 13 по 18 мая в Казани также пройдет XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Влас Северин