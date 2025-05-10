Актер Павел Деревянко положил цветы на могилу деда-фронтовика в Таганроге

В День празднования Великой Победы известный российский актер Павел Деревянко посетил в Таганроге место захоронения своего деда, ветерана Второй мировой войны. Соответствующие фотографии и видеозаписи с кладбища он опубликовал в личном аккаунте телеграм-канала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Почтить память деда вместе с актером пришли его самые близкие родственники: мать и брат. Павел был назван в честь своего дедушки, который скончался в 1967 году, задолго до рождения внука, появившегося на свет лишь спустя 9 лет.

После посещения могилы деда известный актер решил прогуляться по городу. Он спустился по знаменитой Каменной лестнице, где его окружили поклонники, жаждущие запечатлеть момент встречи со звездой. Затем Павел, в сопровождении близких друзей, организовал пикник на берегу Таганрогского залива

Павлу Деревянко 48 лет. Он снялся в таких проектах, как фильм «Брестская крепость», сериалах «Домашний арест», «Беспринципные» и «Идеальная семья».

Валентина Любашенко