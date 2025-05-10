Автоматизация Волгодонского «Полесья» позволила оптимизировать штат на 75%

В Волгодонской компании "Полесье", специализирующейся на производстве ядерных реакторов, оптимизировали процесс сборки перед сваркой, что позволило сократить штат на 75%. Вместо прежних 4 работников на участке теперь задействован 1 человек и автоматизированные роботизированные системы, обеспечивающие точную установку деталей для сварки, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации регионального министерства, время сварки одного изделия сократится до 15 минут, что почти на 83% быстрее по сравнению с предыдущими показателями. Внедрение инновационных технологий позволило существенно повысить эффективность производственного процесса.

«Роботизация производства позволяет решить одну из самых важных проблем компаний — кадровый вопрос. Благодаря этому, персонал получает больше свободного времени и может быть перераспределен на иные производственные задачи»,— поясняет министр экономразвития региона Павел Павлов.

По информации официального сайта ООО «Полесье», организация более 20 лет выпускает оборудование для атомной энергетики. Основные подразделения: конструкторское бюро, испытательная лаборатория, площадки механической, термической обработки и сварки.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году компания выручила 4,3 млрд руб. и получила прибыль, близкую к 995 млн руб.

Валентина Любашенко