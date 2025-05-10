Владимир Путин поприветствовал участников хоккейного фестиваля в «Сириусе»

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финального этапа соревнований XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который продлится в «Сириусе» до 16 мая. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как отметил президент, в России все больше людей выбирают здоровый и активный образ жизни, развивая традиции массовой физкультуры.

Владимир Путин видит в этом, в том числе, заслугу Ночной хоккейной лиги, которая проводит серьезные соревнования, оказывает поддержку ветеранскому движению и детско-юношескому спорту.

«В нынешнем сезоне к фестивалю присоединились новые команды. Значит, у проекта огромный потенциал для роста и расширения круга участников»,— сказал президент.

Андрей Николаев