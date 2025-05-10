Владимир Путин поприветствовал участников хоккейного фестиваля в «Сириусе»
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финального этапа соревнований XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который продлится в «Сириусе» до 16 мая. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.
Фото: пресс-служба президента РФ
Как отметил президент, в России все больше людей выбирают здоровый и активный образ жизни, развивая традиции массовой физкультуры.
Владимир Путин видит в этом, в том числе, заслугу Ночной хоккейной лиги, которая проводит серьезные соревнования, оказывает поддержку ветеранскому движению и детско-юношескому спорту.
«В нынешнем сезоне к фестивалю присоединились новые команды. Значит, у проекта огромный потенциал для роста и расширения круга участников»,— сказал президент.