Пять тысяч пар исполнили вальс Победы в Невинномысске

Пять тысяч пар исполнили вальс в центре Невинномысска 9 мая. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Миненков в своем Telegram-канале.

Массовое танцевальное мероприятие состоялось в полдень после завершения парада и церемонии возложения цветов к памятникам. Участники кружились под известную композицию «Майский вальс» в исполнении Ярослава Евдокимова.

Для проведения акции власти перекрыли движение транспорта на улицах Гагарина, Менделеева и бульваре Мира.

Тат Гаспарян