Песков: Путин открыт для любого диалога на взаимной основе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин готов к диалогу с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы они. Он добавил, что заявления от европейских стран продолжают носить более конфронтационный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Он (Владимир Путин.— "Ъ") открыт для взаимодействия, для диалога с любыми лидерами в такой степени, в которой готовы сами лидеры. Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки как-то реанимировать наши отношения»,— сказал Дмитрий Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю в контексте заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца. Ранее тот не исключил личных переговоров с Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине.