На горных курортах Сочи прошло более 20 мероприятий в честь Дня Победы

В горном кластере Сочи прошло в эти выходные более двух десятков праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Курорты подготовили программу, включающую мастер-классы, концерты, экскурсии и флешмобы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Особое внимание уделили ветеранам, которых поздравили на дому.

На Курорте Красная Поляна в парке «Времена года» прошли мастер-классы и концерт военных песен. На «Розе Хутор» гостей угощали солдатской кашей и предлагали тематические экскурсии. В этнокомплексе «Моя Россия» состоялся флешмоб «Споемте, друзья, песни Победы!».

На курорте «Газпром Поляна» высадили 80 кустов сирени в память о героях войны. Мероприятия также прошли в Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке, где возложили цветы к мемориалам. Особое внимание уделили высокогорному мемориалу у хребта Аишха, где в 1942 году бойцы 20-й горнострелковой дивизии остановили фашистов. В День Победы доступ ко всем памятным местам был бесплатным.

Как отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко, горные курорты поддержали общую атмосферу праздника 9 мая. Сегодня в Сочи находится около 135 тыс. гостей. На Красной Поляне для них прошло более 20 масштабных мероприятий – от поднятия Знамени Победы на высоту 2,2 тыс. метров до восхождений к местам боевой славы.

Андрей Николаев