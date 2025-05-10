Театр Никиты Михалкова выступит на открытии курортного сезона в Пятигорске

На открытии курортного сезона в Пятигорске, который состоится 17 мая, жители и гости города увидят спектакль «Поэзия созидания» в исполнении театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me Фото: Дмитрий Ворошилов / t.me

«Курортный сезон в Пятигорске, приуроченный к 245-летию нашего города, откроется творческим фестивалем "Пятигорск. История и современность"»,— говорится в сообщении.

Спектакль «Поэзия созидания» пройдет на сцене под открытым небом 17 мая в 20:00. Постановка основана на книге Сергея Михалкова «Военные стихи», включающей произведения времен Великой Отечественной войны, адресованные военнослужащим, труженикам тыла, пленным, а также семьям бойцов.

18 мая на центральной площади развернутся три тематические площадки: «Пятигорск исторический», «Пятигорск патриотический» и «Пятигорск современный». Посетителей ждут разнообразные мастер-классы, игры, фотозоны. Участники мероприятий получат сувениры и призы. В 17:00 состоится большой концерт с участием лучших творческих коллективов Пятигорска и военного оркестра Росгвардии.

Проект реализуется при поддержке Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Тат Гаспарян