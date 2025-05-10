В Сочи временно изменится расписание пригородных электричек

С 12 по 17 мая 2025 года движение части пригородных электропоездов будет приостановлено из-за технических работ. Информация об этом опубликована на сайте администрации города-курорта со ссылкой на компанию «РЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изменится расписание на направлениях Туапсе — Имеретинский Курорт, Туапсе — Аэропорт, Сочи — Роза Хутор и Аэропорт — Лазаревская.

Актуальная информация по движению электричек доступна на официальном сайте компании, в билетных кассах, на информационных стендах. Также изменения в расписании можно уточнить по бесплатной горячей линии перевозчика.

Андрей Николаев