В Динском районе Кубани произошло смертельное ДТП с фурой

В Динском районе Краснодарского края на автотрассе Калининская – Новотитаровская 10 мая около 4.10 утра произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2114 и грузовиком «Ивеко» с полуприцепом. Как сообщает Госавтоинспекция Кубани, водитель легковушки, двигаясь со стороны Новотитаровской в сторону Нововеличковской, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Кубани Фото: Госавтоинспекция Кубани

В результате аварии водитель ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте. Пассажир легковушки госпитализирован. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее, в Симферопольском районе Крыма аварию устроили подростки. Водитель мопеда не выполнил требования ПДД при повороте направо на главную дорогу и столкнулся с иномаркой.

Андрей Николаев