В Кущевской торжественно встретили расчет Кубанского казачьего войска

В станице Кущевская на мемориальном комплексе «Поле казачьей Славы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

прошла торжественная церемония встречи парадного расчета Кубанского казачьего войска, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов, кубанские казаки достойно проявили себя на Параде Победы в Москве, показав мощь и строевую выучку. Он подчеркнул, что участие в этом событии — большая честь для казаков, а сегодняшняя встреча свидетельствует о признании соотечественниками их заслуг как в Великой Отечественной войне, так и в СВО.

Во время церемонии почетный караул Кубанского казачьего войска вынес флаги России, Краснодарского края, знамя Победы и знамя Кубанского казачьего войска. Александр Власов вручил участникам парада наградные кресты «За заслуги перед кубанским казачеством».

Андрей Николаев