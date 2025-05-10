Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финал конкурса «Песни нашей Победы» на площади Ижевска собрал 20 тысяч зрителей

Финальный концерт регионального вокального проекта «Песни нашей Победы. Край героев» (0+), который состоялся на Центральной площади Ижевска в завершение Дня Победы, собрал 20 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Перед жителями выступили 27 исполнителей и коллективов региона с песнями о Великой Отечественной войне (ВОВ).

Предыдущая фотография

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Следующая фотография
1 / 4

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Фото: Centre digital & media

Всего на конкурс было отправлено 964 заявки. Отборочные полуфиналы прошли в Можге, Сарапуле, Воткинске, Глазове и Ижевске. «Мы задумали проект как живую летопись памяти, чтобы песни военных лет звучали в исполнении не только профессионалов, но и простых людей, для которых эта история еще и очень личная»,— сказала генеральный продюсер проекта, директор медиахолдинг Centre digital & media (CDM) Анастасия Власова.

Среди тех, кто отправил заявки на конкурс — строители, юристы, педагоги, работники культуры, представители рабочих профессий из городов и районов республики. «Многие из них никогда не учились вокалу, а если и выступают перед публикой, то, как правило, на концертах в районных домах культуры»,— говорится в сообщении властей региона.

Организаторами проекта выступили CDM, ижевская радиостанция «Адам» и Центр активных коммуникаций. «Песни нашей Победы» традиционно проходят 9 мая в Ижевске.

Новости компаний Все