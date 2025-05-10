Финал конкурса «Песни нашей Победы» на площади Ижевска собрал 20 тысяч зрителей

Финальный концерт регионального вокального проекта «Песни нашей Победы. Край героев» (0+), который состоялся на Центральной площади Ижевска в завершение Дня Победы, собрал 20 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Перед жителями выступили 27 исполнителей и коллективов региона с песнями о Великой Отечественной войне (ВОВ).

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Всего на конкурс было отправлено 964 заявки. Отборочные полуфиналы прошли в Можге, Сарапуле, Воткинске, Глазове и Ижевске. «Мы задумали проект как живую летопись памяти, чтобы песни военных лет звучали в исполнении не только профессионалов, но и простых людей, для которых эта история еще и очень личная»,— сказала генеральный продюсер проекта, директор медиахолдинг Centre digital & media (CDM) Анастасия Власова.

Среди тех, кто отправил заявки на конкурс — строители, юристы, педагоги, работники культуры, представители рабочих профессий из городов и районов республики. «Многие из них никогда не учились вокалу, а если и выступают перед публикой, то, как правило, на концертах в районных домах культуры»,— говорится в сообщении властей региона.

Организаторами проекта выступили CDM, ижевская радиостанция «Адам» и Центр активных коммуникаций. «Песни нашей Победы» традиционно проходят 9 мая в Ижевске.