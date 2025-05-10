Андрей Рублев не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме. В матче второго круга он уступил венгру Фабиану Марожану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Yves Herman / Reuters Андрей Рублев

Фото: Yves Herman / Reuters

Встреча, продлившаяся 2 часа 23 минуты, завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Рублев занимает 17-е место в рейтинге ATP, Марожан — 61-е.

Соперник Марожана по третьему кругу определится в матче между чехом Якубом Меншиком и итальянцем Маттео Джиганте.

Призовой фонд турнира превысил €8 млн. Финал пройдет 18 мая. Победителем прошлогоднего розыгрыша стал немецкий теннисист Александр Зверев.

Таисия Орлова