Туристы признались, чем их привлекает Таганрог

Турпоток в Таганрог растет из-за интереса к эпохе Петра I, рассказал «РБК-ЮГ» со ссылкой на руководителя Всероссийской ассоциации патриотического туризма Инну Удовенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ Фото: Илья Кинус, Коммерсантъ

По словам эксперта, приморский город становится более популярным среди путешественников благодаря исторической связи с личностью императора.

«Помимо Великой Отечественной войны, наши жители проявляют интерес к разным периодам российской истории. Если взять Юг, то это, например, эпоха Петра Великого. Старший брат Санкт-Петербурга — Таганрог, тоже привлекает своей историей. Эпоха Екатерины Великой, личность Александра II, его реформы, в том числе отмена крепостного права. У молодежи сейчас повышенный интерес к периоду СССР»,— рассказала госпожа Удовенко.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал о возросшем интересе путешественников к Азову.

Валентина Любашенко