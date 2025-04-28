Эксперты фиксируют рост интереса туристов к Азову Ростовской области

Туристов все больше привлекают небольшие российские города. Это объясняется усталостью от стремительного темпа жизни и информационного перенасыщения мегаполисов. В малых городах люди стремятся к замедлению и передышке, рассказал в интервью «РБК-Ростов» директор Ассоциации малых туристских городов Константин Анучин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Отрадно наблюдать растущий интерес молодежи к таким местам как Азов. Это свидетельствует о пробуждении интереса к истории России, донского края, к выдающимся личностям, которые внесли вклад в развитие страны как в прошлом, так и в настоящем, особенно к тем, кто сейчас поднимает провинцию»,— поделился господин Анучин.

По словам эксперта, данный рост спроса связан с перераспределением туристов, которые рассчитывают на бюджетный отпуск, размещение в экономсегменте, семейный отдых, без включенного питания. Азов в этом смысле единственный и уникальный. В городе был сформирован "Альянс гостеприимства", объединивший местные компании. В рамках этого партнерства предприниматели построили систему эффективного обмена клиентами, отказавшись от острой конкурентной борьбы.

«Если мы возьмем с точки зрения цифр, я уверен, что пройдет 1,5 — 2 года, и малые города точно увеличат свой турпоток»,— подытожил Константин Анучин.

Валентина Любашенко